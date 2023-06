Les «Jeudis Vin», le rendez-vous de l’été revient dès la semaine prochaine: «L’objectif est de faire vivre l’endroit toute la journée»

Bien que le restaurant « Jour de Fête » ait fermé ses portes il y a quelques mois, Sébastien Devoldere continue son chemin non loin du secteur Horeca. « Je me consacre principalement aux événements, mais je reste commerçant, même si je n’exploite plus mon restaurant. Désormais, je suis représentant pour Caves & Domaine, un grossiste en vins installé depuis une quinzaine d’années au MIM. Je reste donc très proche de l’Horeca mouscronnois », explique Sébastien Devoldere. Sébastien Devoldere, organisateur de l’événement. - DR

Évidemment, le rendez-vous de l’été n’est pas oublié ! Les « Jeudis Vin » reviendront dès la semaine prochaine. « Les gens se sont attachés à l’événement et à l’endroit. Nous allons donc continuer cet afterwork estival, en espérant qu’il fasse beau. Ce sont principalement des DJs, serveurs et fournisseurs mouscronnois, ça fait vivre la ville et je suis assez fier de mener encore une fois cet événement », se réjouit Sébastien Devoldere qui s’est lancé dans l’aventure il y a près de 12 ans.

« C’est parti de rien du tout ! J’avais ce petit resto où il n’y avait pas de terrasse et je me demandais comment je pourrais faire. J’ai donc proposé cet apéro dans la rue, ça n’existait pas beaucoup par ici, mais j’avais vu ce genre de concept à Bruxelles notamment. »

Le retour des «Jeudis Vin», c’est le 29 juin prochain dès 12h. - DR Des restaurateurs mouscronnois présents sur place Finalement, de plus en plus de Mouscronnois s’y sont donné rendez-vous avant ou après les vacances, pour fêter la fin de l’année scolaire… La recette fonctionne toujours autant ! Comme l’an dernier, les « Jeudis Vin », qui auront lieu chaque jeudi de juillet, proposeront de la petite restauration grâce à un food-truck, celui de Jo La Frite, et de la street-food, notamment en collaboration avec le Grand Central, restaurant bien connu dans l’entité, qui sera présent ce jeudi 29 juin.