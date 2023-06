La NASA publie une vidéo choc qui rend visibles les émissions de CO2 sur Terre (vidéo)

Notre atmosphère contient des concentrations élevées de dioxyde de carbone (CO2), l’un des principaux gaz à effet de serre. Grâce à de récentes vidéos publiées par la Nasa et réalisées à partir des données de l’Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2), il est possible de se rendre compte des quantités de dioxyde de carbone sont émises dans l’atmosphère chaque année mais aussi d’où il provient.

« Cette visualisation montre le CO2 ajouté à l’atmosphère terrestre au cours de l’année 2021, réparti entre les quatre principaux contributeurs : les combustibles fossiles en orange, la biomasse brûlante en rouge, les écosystèmes terrestres en vert et l’océan en bleu », explique l’Observatoire. « Les points à la surface montrent également comment le dioxyde de carbone atmosphérique est absorbé par les écosystèmes terrestres (en vert) et les océans (en bleu). Bien que les terres et les océans soient des puits de carbone à l’échelle mondiale, certains endroits peuvent être des sources à différents moments. »