En week-end avec Florence: entre aventures vélocipédiques et gastronomie au cœur de l’Ardenne!

Un moment déjà que j’avais envie d’offrir un week-end mémorable à mes grands enfants. Le temps de se mettre d’accord sur le programme, on était partis ! On allait pédaler dans le massif de la forêt d’Anlier, dans la province de Luxembourg et se poser dans un hébergement magique. Les sacs dans le coffre, nous avons pris la route en direction de Habay-la-Neuve, prévoyant d’utiliser des vélos de type «Gravel». Nous avions hâte d’explorer l’itinéraire de Grande Randonnée qui relie Achouffe à Orval, une route ambitieuse mais excitante, s’étendant sur 227 km avec un impressionnant dénivelé de 4352 mètres. En arrivant à Habay-la-Neuve, nous avons eu l’opportunité de poser encore quelques questions sur notre trajet à l’office du tourisme local. Diversité de terrains et de paysages assurée, mais aussi grosses suées pour les sportives du dimanche comme moi ! Ce circuit typé « Gravel » (« gravier » en anglais), alterne bitume et sentiers. Amis sportifs, voilà pour vous ! Cependant, avec toute l’ambition et l’enthousiasme du monde, mes jambes, malheureusement, n’étaient pas à la hauteur de la totalité de cette aventure… Toutefois, il nous a été facile de choisir notre tronçon idéal parmi les 14 itinéraires téléchargeables : simple comme bonjour ! Le reste n’a été que rires, joie et pauses grenadine.

Le logement réservé était sur notre itinéraire, au cœur de l’Ardenne. Les Ardillières du Pont d’Oye, c’est une maison de caractère. Splendide ! Un local est prévu pour ranger les deux-roues : top ! Il est d’ailleurs possible d’y recharger ou de louer des vélos électriques. Les chambres sont bien celles d’un hôtel 4 étoiles : quel plaisir de regarder les enfants s’extasier de tout. Notre terrasse donnait sur le jardin et le restaurant aux jolis volets bleus où une table nous attendait. Goûter « Les Plats Canailles de la Bleue Maison » était prévu. Les menus Tendance et Terroir ne nous ont pas déçus : une découverte de plus pour mes têtes blondes. Cette brioche maison au thym citron, je pourrais en manger tous les jours ! L’hôtel est merveilleusement bien situé : il y a tant d’activités aux alentours que c’est difficile de faire un choix.

On a repris nos vélos pour tenter un des 20 parcours VTT accessibles depuis l’hôtel et qui traversent le parc naturel Haute-Sûre et la forêt d’Anlier. Après tout, on était venus pour ça ! La dernière après-midi, on l’a consacrée au karting. J’avoue, j’aurais préféré visiter les Grottes de Remouchamps : idéal pour s’abriter du soleil et retrouver un peu de fraîcheur, mais la majorité en a décidé autrement. Les enfants ont bien ri : il paraît que je n’ai cessé de pousser des cris tout au long du parcours ! Un week-end haut en couleur qui est passé vite, bien trop vite…