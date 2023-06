Le Palais 12 se transforme en salle de prière pour la Fête musulmane du sacrifice

La salle de concert va donc se transformer en salle de prière le mercredi 28 juin. La raison ? Les quatre lieux de culte craignaient de ne pas pouvoir accueillir tous leurs fidèles lors de la prière de l’Aïd al Adha, la principale fête musulmane. Avec comme conséquence des prières effectuées dans la rue.

« La demande initiale provient du Centre culturel et islamique Al Mouahidine à Laeken », explique Hassan, membre de l’organisation et de la direction de la mosquée Al Mouahidine, à la RTBF. D’autres mosquées se sont ensuite associées à ce mouvement. L’objectif, c’est d’éviter la saturation des mosquées. Et les invitations à la prière du Palais 12 sont donc prioritairement lancées aux fidèles de ces quatre mosquées.