Guillaume Gillet: «J’aurais aimé rester à Anderlecht, mais c’était impossible»

Lorsqu’il a fêté son grand retour au RSCA, l’été dernier, Guillaume Gillet (39 ans) n’imaginait pas y vivre un tel ascenseur émotionnel en quelques mois à peine. Rentré au parc Astrid pour y boucler sa carrière professionnelle en tant que capitaine des U23 en Challenger Pro League, il dut très rapidement raccrocher définitivement les crampons pour un rôle d’adjoint dans le staff de Felice Mazzù. Quatre mois plus tard, à la suite du licenciement de l’entraîneur carolo, il se retrouvait bombardé T1 des RSCA Futures. Qu’il qualifia pour les playoffs 1 en dépit de circonstances très difficiles. Jusqu’à une séparation inéluctable, officialisée il y a quelques jours à peine.

Guillaume Gillet, quel bilan dressez-vous de cette saison au cours de laquelle vous avez porté pas moins de trois casquettes différentes au parc Astrid ?

Je n’avais absolument pas imaginé les choses de la sorte. Quand j’ai signé comme joueur expérimenté des U23 il y a un an, je sentais que je pouvais encore jouer au moins deux saisons en tant que professionnel. Ce rôle que l’on me réservait en défense centrale pour encadrer les jeunes en Challenger Pro League me convenait parfaitement. Mais, à peine deux semaines plus tard, je n’ai eu que quelques heures pour accepter la proposition de compléter le staff de Felice Mazzù en tant qu’adjoint. Arrêter ma carrière de joueur de cette façon fut douloureux et brutal à la fois. D’un autre côté, j’avais toujours rêvé de bosser avec Mazzù. Et, à terme, j’ai toujours voulu devenir entraîneur. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité qui était en réalité la continuation de ce que j’avais commencé avec les U23 de Charleroi. L’expérience avec Mazzù fut beaucoup plus courte que prévu. J’espérais une belle saison avec lui tout en me développant tranquillement comme entraîneur. Mais tout s’est écroulé. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, je dois remercier Anderlecht de m’avoir offert ma première chance comme T1 d’une équipe professionnelle avec les U23 à la suite du départ de Felice. Nulle part ailleurs, je n’aurais pu emmagasiner autant d’expérience en aussi peu de temps.