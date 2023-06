Francofolies de Spa: les huit candidats du Franc’off 2023 sont connus

Lors des Francos de Spa, qui auront lieu du 20 au 23 juillet, il y aura non seulement des artistes connus et confirmés, mais aussi des artistes en devenir et de nouvelles pépites que l’on peut découvrir. C’est le but du Franc’off, un concours dédié aux artistes belges et qui se tiendra pendant les Francos.

Huit candidats se disputeront la victoire cette année. À savoir Blunt, La Maja, Marvett, Jies, Lemon Felixe, ESTL, Orlane et Cloudie. Deux concerts auront lieu chaque jour du 20 au 23 juillet.