Un abonnement Stib gratuit au cœur d’un désaccord dans les maisons de repos bruxelloises

Dans ce cadre, la CNE et le Setca ont déposé un projet de convention collective pour permettre le remboursement intégral de l’abonnement Stib (au lieu de 75% actuellement) dans le privé, ce que Femarbel a refusé. La CNE et la Setca s’en offusquent, estimant qu’un tel changement coûterait 125 euros par an et par travailleur à ces homes, à comparer avec les subsides reçus des pouvoirs publics dans le cadre de l’accord social, soit 12 millions d’euros en 2023.