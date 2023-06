Présence d’amiante dans la zone de secours du Brabant wallon, à Wavre

Alarmées par ces résultats, les autorités de la zone ont immédiatement pris un certain nombre de mesures afin de protéger au mieux le personnel du poste et demandé la réalisation de nouvelles analyses de la poussière et de la qualité de l’air dans le garage et les autres locaux de la caserne. Les résultats de ces nouvelles analyses sont connus depuis ce matin et confirment que les poussières accumulées sur les poutres et chemins de câbles situés directement sous la toiture contiennent bien des fibres d’amiante dans certaines parties du garage. Tous les prélèvements effectués dans le reste du bâtiment, notamment dans les locaux de vie, vestiaires, bureaux, réserves d’équipements sont quant à eux négatifs en ce qui concerne la présence de fibre d’amiante dans les poussières.

Une analyse de l’air a également été effectuée, par aspiration d’air dans les locaux durant plus de 8h00 avec comptage des fibres. Les résultats obtenus dans les locaux occupés par le personnel sont négatifs mais l’analyse de l’air dans le garage confirme bien la présence de fibres, toutes de type « chrysotile » (2 fibres comptées, soit une concentration de 0.700 fibre/litre d’air, en dessous de la valeur limite recommandée par l’OMS qui est de 1 fibre/litre d’air). La présence de fibres dans l’air étant confirmée, toutes les mesures prises immédiatement sont maintenues jusqu’à ce qu’une décontamination complète des garages puisse être réalisée.