Fergal Harkin sur l’arrivée de Carl Hoefkens au Standard: «C’est l’entraîneur dont nous avions besoin»

Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, s’est félicité de l’arrivée de Carl Hoefkens en tant que nouvel entraîneur des ’Rouches’. « Carl était l’entraîneur dont nous avions besoin », a précisé Harkin mercredi lors de la conférence de presse de présentation d’Hoefkens.

Après avoir reçu plus de 70 candidatures pour succéder au Norvégien Ronny Deila parti au Club Bruges, le patron sportif du Standard a opté pour l’ancien entraîneur du… Club Bruges. « Dès notre première rencontre, j’ai eu le feeling qu’il serait le bon coach pour nous avec sa passion, son expérience et le football qu’il veut développer. Carl a la même énergie que nous et il est l’entraîneur dont nous avions besoin. J’ai évidemment été impressionné par ce qu’il a réalisé à Bruges, surtout en Ligue des Champions. Je suis enchanté qu’il ait choisi le Standard. »