«Les chroniques du charbon»: quand un jeune rêveur se retrouve obligé de travailler pour payer sa dette…

Par un malheureux concours de circonstances, Mizoo va devoir « charbonner » pour payer la dette qu’il doit à son grand frère Mourade, qui vient de se faire arrêter par la police. Malgré les pressions de ces derniers, de son aîné et de sa mère, qui crie toujours par la fenêtre du septième étage, Mizoo s’accroche à son rêve : quitter son trou pour devenir humoriste… et botaniste bio.

Imaginée par Baba Nezar, un humoriste de Frameries, cette nouvelle série courte de la RTBF suit le quotidien de Mizoo, jeune rêveur d’un quartier dit « sensible », qui traîne au pied de son immeuble à bavarder dans un canapé avec ses deux meilleurs amis : Beno et le Roux.

Entre complicité, dérision et avec un certain dynamisme, vingt-cinq capsules de trois minutes ont été mises en boîte en dix-neuf jours, à la Cité des Aubépines de Saint-Ghislain. Dans l’air du temps, cette comédie sur le monde du travail 100 % made in Belgium est à retrouver en intégralité sur la plateforme de streaming gratuite Auvio.