Situation cocasse à Manage, les éboueurs ne ramassent les poubelles que sur la moitié de la rue: «Ils sont passés devant moi, m’ont souri et ne sont pas repassés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En arrivant depuis la rue Alphonse Destrée dans la rue Emilie Vandervelde, on trouve une situation bien étrange. Si l’on tourne la tête à gauche, on peut apercevoir de nombreux sacs bleus et autres cartons déborder des trottoirs. A droite, on constate une rue propre et dépourvue de déchets.

La raison ? Les éboueurs n’ont tout simplement ramassé les poubelles que sur la moitié de la rue, du côté de La Louvière. Ce constat se répète dans la rue Eugène Coquereau.

Chantal était sur le pas de sa porte quand s’est déroulée cette drôle de collecte. « J’ai vu le camion arriver, les éboueurs sont passés devant moi et m’ont souri. Je pensais qu’ils allaient revenir pour récupérer mes déchets, mais ils ne sont pas repassés », raconte-elle.

Stupéfaite, Chantal a alors tâché de comprendre pourquoi ces éboueurs d’Hygea ne voulaient pas de ses poubelles…