Les centres de distribution de bpost en grève à Herstal, Oupeye et Visé: les facteurs protestent contre la réorganisation de certains services

Depuis lundi à Visé, et depuis ce mercredi matin à Herstal et Oupeye, les travailleurs des centres de distribution des trois entités ont initié un mouvement de grève. En cause, des réorganisations internes au sein de certains services contre lesquelles protestent certains employés de bpost.