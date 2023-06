Charlotte, de Theux, va participer pour la première et dernière fois aux championnats du monde de danse disco: «Un rêve de petite fille»

Depuis 15 ans, Charlotte Legros pratique la danse disco, un style de danse très énergique et qui concilie endurance, saut, souplesse, rythme… Habitant Desnié (village de la commune de Theux), la jeune femme de 25 ans a été sélectionnée pour représenter la Belgique dans la catégorie des femmes de plus de 21 ans aux championnats du monde à Chomutov en Tchéquie. Un événement particulier pour elle car ce sera sa première participation à une compétition d’une telle envergure, mais aussi sa dernière.

« En deux ans, j’ai participé à 15 compétitions et j’ai terminé 13 fois sur le podium », explique Charlotte Legros. « J’ai été championne de Flandre et de Belgique l’année passée, vice-championne de Belgique cette année… Ces très beaux résultats m’ont permis de pouvoir être sélectionnée pour les championnats du monde qui auront lieu ce jeudi en Tchèquie. J’avoue que je commence un peu à stresser même si c’est du stress positif. Y participer est un rêve de petite fille. »

Un max de plaisir

Au vu du plateau qui s’annonce extrêmement relevé avec des danseuses internationales d’un excellent niveau, Charlotte veut surtout prendre un maximum de plaisir durant sa prestation et durant ces championnats du monde.

« Ce sera en effet ma première participation et aussi ma dernière à un tel événement », détaille la jeune femme de 25 ans. « Autant dire que j’ai déjà tout gagné en y allant et que tout ce qui arrivera sera du bonus. Il n’y a absolument aucune pression. Nous serons une soixantaine de concurrentes dans notre catégorie et je ne me fais pas d’illusions sur le titre. Mais si je pouvais passer un tour, je serais vraiment déjà très heureuse. Très peu de Wallonnes ont réussi une telle performance. Je vais tout donner et j’espère que mes deux chorégraphies parviendront à séduire les juges. »

Passer à autre chose

La Theutoise se rendra en Tchèquie avec son compagnon et sa tante. Elle tentera de profiter au max de cette expérience unique et hors du commun. Car Charlotte Legros croisera près de 2.000 danseurs et danseuses durant ces championnats du monde.