Fête de la Musique ce samedi 24 juin au parvis Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre

Depuis plusieurs années, des noms confirmés comme des stars en devenir se mélangent allégrement autour d’une programmation pop/rock belge. Marca, Roméo Elvis, Ykons, Rori, … - pour ne citer que les plus récents - ont enflammé la scène du Parvis Sainte-Alix au cours des dernières années. « 2023 ne dérogera pas à la règle : nous avons pour habitude de ne jamais changer une formula gagnante », annonce la commune.

Étincelant aux dernières Nuits Botanique et partout sur ondes francophones avec leur tube générationnel Insomnies, le duo Colt (anciennement Coline & Toitoine), est l’une des grosses attractions des festivités prévues ce samedi 24 juin à Bruxelles. Du haut de leurs 22 ans, les deux Bruxellois ont déjà cumulé plus de 3 millions de streams et se sont forgé une identité propre avec leur mélange inspirant d’indie/folk, d’électro et de pop. Le duo sera sur la scène du Parvis Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre à 22h15.