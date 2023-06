Le ministre Borsus autorise le coach Steve Clara à ouvrir sa salle de sport à Leval: les travaux vont débuter!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Issu d’un milieu précaire, ancien SDF, Steve Clara s’en est sorti grâce à des personnes qui ont su lui tendre la main au bon moment, mais aussi, par la force de son mental. Adepte des arts martiaux, habité par l’envie d’aider les autres, il s’est impliqué au fil du temps dans le coaching personnel d’ados en décrochage et d’adultes en détresse.

Steve remercie tous ceux qui l'ont soutenu. - S.C.

Par le sport, la rééducation alimentaire mais aussi par le reiki et le dialogue, il obtient de bons résultats. Professeur Sensei 6e Dan de Ju-jutsu (club Genkotsu), de self-défense par l’art de la canne, il organise aussi des séances de cardio-training, de stretching, de gym douce et de pilates. pour enfants, adultes et seniors de plus de 50 ans.

Les seniors de plus de 50 ans sont aussi très assidus. - DR

Le rêve ultime de Steve : ouvrir sa propre salle de sport et son dojo. En 2022, il a engagé toutes ses économies dans le rachat et la transformation un hangar/garage rue J.Jaurès à Leval.