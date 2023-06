«La qualité des matériaux m’inquiétait»: Chris Brown devait faire partie de l’expédition du Titan… mais a fait marche arrière quand il a vu le sous-marin

Chris Brown, un Britannique de 61 ans, a failli embarquer à bord du sous-marin Titan. Il explique dans les colonnes du Sun qu’il avait déjà versé un acompte de 10 %, mais qu’il a changé d’avis à la dernière minute. « La qualité de la technologie et des matériaux m’inquiétait. J’ai pensé que le risque était trop gros et j’ai donc demandé qu’on me rembourse », explique le sexagénaire.

Le système d’exploitation n’inspirait pas du tout la confiance de Chris non plus. « J’aime le risque, mais trop de virages ont été pris dans le processus de sécurité ici. J’ai envoyé un mail indiquant que je ne voulais plus participer et j’ai obtenu le remboursement de mon avance », explique encore le Britannique, qui croise maintenant les doigts pour que le miracle se produise. « Hamish est un gars très agréable et très facile à vivre aussi. Il ne paniquera pas même dans cette situation stressante et continuera à travailler avec un bon raisonnement. J’espère qu’il pourra transférer son influence apaisante sur les autres occupants du sous-marin », conclut Chris.