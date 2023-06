Thibaut Courtois doit-il être réintégré chez les Diables par Domenico Tedesco? Selon vous, c’est «non» à 61,6%!

Thibaut Courtois doit-il encore être appelé à l’avenir par Domenico Tedesco ? » C’est la question que nous vous posions ce mercredi sur Sudinfo.be, alors que le « brassard-gate » est encore sur toutes les lèvres et dans toutes les conversations, malgré la victoire des Diables en Estonie pour boucler leur saison. Et parmi plus de 2.000 internautes ayant répondu à notre sondage, la réponse est… négative à 61,6 %. La preuve que le sélectionneur des Diables, en plus du soutien de la fédération ou des joueurs, bénéficie aussi de celui des supporters de l’équipe nationale.

Sa décision, quant à une réintégration ou non de Thibaut Courtois dans le groupe noir-jaune-rouge, ira-t-elle dans ce sens ? Pas sûr car Tedesco espère pouvoir compter sur le meilleur gardien du monde, et un des cadres de son équipe, pour tracer le chemin qui doit mener les Diables vers l’Euro en Allemagne, dans un peu moins d’un an.