Vers une inauguration de la piscine de Verviers à la fin septembre

La date du 30 septembre est pressentie pour l’inauguration selon l’Avenir et une grande fête populaire sera prévue. Fermés depuis août 2021, les bassins ont subi un sérieux coup de neuf et on risque de ne pas reconnaître l’endroit.

Après le Hall Moray et le très bon avancement au stade du Panorama, un autre gros dossier avance très bien du côté de la ville de Verviers. Les travaux de rénovation de la piscine entament leur phase finale et seront bientôt terminés.

Il reste encore certaines choses à finaliser avant de pouvoir crier victoire. Notamment la fin du chantier en lui-même avec des choses d’ordre technique puis il faudra procéder au remplissage des bassins et effectuer tous les tests d’eau. Car le but est que tout soit parfait afin de pouvoir à nouveau accueillir le public au sein de la piscine.

Toujours selon l’Avenir, les écoles et les clubs de sport qui utilisaient la piscine pourront à nouveau profiter des installations. Le nouveau restaurant-cafétériat ouvrira ses portes plus tard. À noter que la Régie Communale Autonome cherche encore plusieurs personnes afin de composer une nouvelle équipe pour la gestion de la piscine et de ses infrastructures. Des étudiants, du personnel d’entretien et des maîtres-nageurs sont notamment recherchés.