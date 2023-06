Euro espoirs: les Diablotins partagent l’enjeu face aux Pays-Bas et à un Verbruggen en grande forme (0-0)

Entre les occasions manquées des deux côtés et les sauvetages de Verbruggen et Vandevoordt, la première rencontre de nos Diablotins à l’Euro espoirs n’a pas manqué de spectacle, ni de suspense. Les seuls grands absents de cette joute, ce sont certainement les buts, qui ont cruellement manqué. Oranje et Diablotins se sont donc quittés sur un score nul et vierge, et pointent à la deuxième place de ce groupe A, derrière la Géorgie, victorieuse du Portugal pendant ce temps (2-0)

Les temps forts de ce match

84e : Vandevoordt répond à Verbruggen ! Esseulé au deuxième poteau, Mijnans arme une volée compliquée à négocier pour Vandevoordt. Mais le portier du Racing Genk ne s’est pas laissé avoir par le rebond, et il a superbement claqué le ballon au-dessus de ses cages.