Le golf à l’Hippodrome d’Uccle-Boitsfort fait peau neuve avec neuf trous: «La mixité est la caractéristique du projet Drohme»

Porte entre la ville et la Forêt de Soignes, l’ancien Hippodrome d’Uccle-Boitsfort connaît une nouvelle jeunesse avec le projet Drohme. Derrière les murs blancs que surveille la statue d’un cheval, s’étendent les 32 hectares du site classé que la Région bruxelloise et l’opérateur privé Drohme tentent de réhabiliter.

Entrée de l’hippodrome. - E.G.

Actuellement, plusieurs activités sportives et créatives occupent les lieux comme la Brussels Rock School, la Terrasse de l’O2 et une école d’éducation canine. Aujourd’hui, Drohme propose un nouveau parcours de golf homologué de neuf trous. « Avec 1.551m2, il est légèrement plus petit. Il a vocation de permettre aux gens d’apprendre en plein cœur de la capitale tout en étant challengeant », détaille David Reculez, CEO de Drohme.