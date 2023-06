Incendies à répétition à la rue Alfred Leroy, à Marcinelle: «La plupart des maisons ont été expropriées et plusieurs sont squattées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rue Alfred Leroy, à Marcinelle, a été le cadre, à deux reprises très rapprochées, de deux incendies d’habitation. Des maisons inoccupées depuis chacune plus d’un an, apprend-on sur place. Car nous sommes ici dans un chantier ouvert, de part et d’autre du ring qui surplombe cette voirie, destinée à accueillir un vaste rond-point. « Les maisons qui ont été touchées étaient vides de tout occupant », confirme-t-on sur place.