Dégagement de fumée dans le métro entre Porte de Hal et Hôtel des Monnaies

Plusieurs camions de pompiers sont en route vers la station de métro de Porte de Hal et la station Hôtel des Monnaies à cause d’un dégagement de fumée dans le métro nous précise Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers de Bruxelles.

Du côté de la Stib, on communique sur Twitter que la circulation de métro 2 et 6 sont interrompus entre la Gare du Midi et Trone.