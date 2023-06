Ruddy Vanderbiest, le Sonégien de 59 ans, porté disparu depuis dimanche, a été retrouvé mort à Neufvilles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche, la police fédérale lançait un avis de recherche concernant Ruddy Vanderbiest, un Sonégien de 59 ans. L’homme avait quitté son domicile situé rue Grégoire Wincqz entre mercredi matin 10h et vendredi 20h et n’avait plus donné de nouvelles.