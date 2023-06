Meurtre à Anderlecht: «Il s’agirait du résultat d’une guerre de territoire entre dealers de la cité du Peterbos impliquant la mafia marseillaise»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le cadavre d’un homme d’une trentaine d’années a été découvert ce mercredi matin, vers 5 h 30, par un joggeur, à hauteur des blocs 1 et 2 de la cité du Peterbos (logements sociaux), à Anderlecht. Une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur place, mais il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour sauver la victime. Sa tête était tellement « défoncée » et « ensanglantée » qu’elle en était « à peine reconnaissable », nous a-t-on expliqué à bonnes sources.

« Punir »

Selon nos informations, d’après les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants : « La victime viendrait du quartier Moortebeek, situé juste à côté de la cité du Peterbos, et elle serait le père d’un enfant.