Décharge illégale du Fay, à Mettet: dans le pire des cas, six élus ou ex-élus pourraient devoir rembourser 621.000 euros!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cinq heures de plaidoiries. Le dossier de la carrière du Fay, déjà abordé lors de l’audience du 14 mars, a phagocyté l’ordre du jour du tribunal correctionnel de Namur ce mercredi. Six mandataires, anciens et actuels, sont poursuivis pour avoir autorisé, de 2000 à 2018, le remblayage, principalement avec des déchets inertes et verts, de l’ancien site d’extraction de schiste de Biesmerée.

Christian Dubucq, l’aîné des prévenus. - JLP

Lire aussi Six élus ou anciens élus de Mettet sur le banc des prévenus pour les déchets déversés pendant 40 ans dans une carrière de Biesmerée

« Toute cette procédure en justice, c’est beaucoup de fatigue », confie Christian Dubucq, l’aîné des prévenus, à l’issue des débats.