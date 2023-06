Jack pensait faire une bonne affaire en allant en Turquie pour refaire ses dents, il ne s’attendait pas à l’enfer qu’il allait vivre: «C’était comme dans un film d’horreur»

Jack James, un mannequin britannique de 22 ans, avait décidé de refaire ses dents pour « être plus beau devant la caméra » en septembre dernier. Il s’est ainsi rendu à Istanbul, en Turquie, où il a payé 3.500 euros pour des facettes. Au départ, le jeune homme de 22 ans était satisfait des résultats, mais quelques mois plus tard, son calvaire a commencé.

« Elles avaient l’air bien jusqu’à ce qu’elles commencent à saigner et à faire mal. Mon haleine était fétide », témoigne Jack. Après l’examen, le dentiste a dit à Jack que ses dents étaient dans un état lamentable et qu’il devrait débourser plus de 23.000 euros pour les refaire. « J’ai cherché un dentiste d’urgence et j’ai fait des radiographies. Le dentiste a dit que mes dents étaient mal faites et que j’avais une infection », a-t-il expliqué au Mirror.