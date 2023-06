Atteinte de fibromyalgie, Laetitia, de Charleroi, cherche un appartement d’urgence: «Les taches d’humidité sont de pire en pire dans mon logement actuel!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laetitia Devos vit depuis plus d’un an dans un appartement, place du Nord Michel Levie à Charleroi. Sa situation est devenue invivable, elle nous explique pourquoi. Deux trois mois après son emménagement, qui remonte en janvier 2022, la locataire aujourd’hui âgée de 42 ans remarque des taches d’humidité. Et là, le cauchemar commence. Quand elle a commencé à louer, les murs étaient blancs. Les travaux venaient d’être réalisés.