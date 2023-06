Un tweet de Netflix indigne les internautes après la disparition d’un sous-marin d’observation du Titanic: «Ce n’est peut-être pas le bon moment»

Dans ce contexte d’actualité, un tweet de Netflix n’est pas passé auprès des internautes. Le géant du streaming a ainsi fait la promotion de son nouveau documentaire appelé The Deepest Breath, dont la sortie est prévue le 19 juillet, et qui raconte l’histoire tragique de la championne d’apnée Alessia Zecchini et de son entraîneur et expert en sécurité Stephen Keenan. « Entre la vie et la mort, il n’y a qu’un seul souffle. The Deepest Breath, une production A24, uniquement sur Netflix le 19 juillet », a tweeté NetflixUK.