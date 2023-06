La vitrine de l’agence intérim Daoust à Huy brisée par le jet d’une pierre durant la nuit

Mauvaise surprise ce mercredi matin pour les employés de l’agence intérim Daoust de Huy (avenue des Ardennes). En arrivant au bureau, ils ont en effet découvert que l’une des vitrines a été brisée suite à un jet d’un gros pavé.

La police locale a rapidement été prévenue et est allée sur place en début d’après-midi. « On a constaté les faits et un p.-v. a été dressé. Une enquête est en cours », explique la commissaire André. « Une enquête de voisinage et une analyse des caméras vont être effectuées. Le p.-v. sera ensuite envoyé au parquet. »