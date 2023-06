Le couple royal néerlandais est venu découvrir Charleroi, «la ville la plus laide du monde» lors d’une visite d’état (photos et vidéos) + SONDAGE

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi 21 juin, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse, la reine Maxima, accompagnés de notre roi Philippe et la reine Mathilde, ont assisté au premier forum belgo-néerlandais sur les technologies climatiques, à Bruxelles.

La visite carolo a débuté au Biopark de Gosselies. - M.C.

Les deux couples royaux ont profité de l’après-midi pour faire un crochet au Pays Noir. Les roi et reines néerlandais y avaient été conviés par les autorités carolos, en clin d’oeil à cet article également hollandais qui avait classé Charleroi en tête des « villes les plus moches du monde ».

Ils y ont notamment visité le Biopark, où des start-ups et les plus grandes entreprises biopharmaceutiques collaborent à la mise au point de traitements médicaux et de vaccins. L’expédition carolo s’est ensuite poursuivie à l’Institut Saint-André, où les deux couples royaux ont découvert une nouvelle fresque murale réalisée par la dessinatrice néerlandaise Dido Drachman et le dessinateur belge Christian Durieux.