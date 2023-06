Son choix, ses ambitions, son staff... Carl Hoefkens se livre: «Sclessin est une belle femme que je veux séduire»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est dans un français très honorable, « mais avec lequel vous allez rigoler quelques fois », que Carl Hoefkens s’est présenté pour la première fois à la presse dans la peau de l’entraîneur du Standard de Liège. Bientôt installé dans un appartement aux abords du centre et ce, « afin d’être à deux pas de mon job », l’ancien mentor du Club de Bruges a pris du temps pour exposer son nouvel environnement, ses ambitions pour la saison à venir et son désir de tisser un lien avec Sclessin. Une rencontre teintée de sourires et d’une grande détermination…

Pouvez-vous nous expliquer ce qui a fait pencher la balance en faveur des Rouches ?

J’avais plusieurs opportunités sur la table mais dès les premières discussions avec le Standard, j’ai senti quelque chose de différent. Un feeling très rapide et intense. Toutes les décisions prises dans ma carrière s’effectuent avec le cœur. Lors de mes entretiens avec la direction, j’ai été touché par ce que j’ai entendu. Il était devenu impossible de dire non.

Et ce, en dépit de la différence de moyens dont vous allez disposer par rapport au Club de Bruges, votre dernier employeur ?

Avant toute chose, et parce que je sais que nous finirons par parler de mes anciennes couleurs, je n’ai pas de sentiment de revanche par rapport à ce que j’ai connu là-bas. J’ai d’ailleurs reçu un message de la part de tout le monde, même Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert. Je ne suis toutefois pas du genre à vivre avec le passé, je préfère poser le regard vers l’avenir. Et pour en revenir à votre question, je n’ai pas reculé face aux moyens financiers dont nous disposons. Ce qui importe, c’est de se lever chaque jour avec passion. Le club vit une année spéciale, celle des 125 ans, une éternité faite de succès et de grands moments. J’espère que nous pourrons en vivre très prochainement, même si je suis bien conscient que nous avons énormément de travail.