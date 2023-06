Photovoltaïque: les possesseurs d’installations non déclarées risquent gros!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parmi les éléments qui peuvent déstabiliser les réseaux électriques, il y a les installations clandestines. Eh oui, des personnes montent ou font monter une installation photovoltaïque chez elles puis « oublient » de la déclarer. Alors que c’est obligatoire. Entre 2020 et 2022, le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) Resa en a dénombré 632 ! Pas de chiffres chez Ores, mais quand on sait que ce GRD représente à peu près 80 % des points de fourniture en Wallonie contre environ 20 % à Resa, on mesure l’ampleur du problème.

Comment repère-t-on ces installations clandestines ?