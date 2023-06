Un conflit de voisinage tourne mal à Martelange : elle accuse son voisin d’avoir tué sa paonne à coups de jet d’eau, il nie en bloc

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Insultes, menaces… La tension serait palpable entre la famille de Charlene et son voisin. Cela ferait deux ans maintenant que leurs relations ne sont plus au beau fixe… L’origine de ce conflit serait une histoire de terrain acheté par Charlene et son compagnon. Une propriété qu’aurait également souhaité acquérir leur voisin. « Outré de n’avoir pu acquérir ce bien, il a décidé de nous pourrir la vie. Nous avons essayé d’établir le dialogue, mais rien n’y fait : il en arrive directement aux insultes. Il essaye même de monter son autre voisine contre nous », constate Charlene.

Pour Charlene, son voisin va devoir assumer ses actes. - D.R

Outre les persécutions dont dit subir le couple, le voisin s’attaquerait régulièrement aux animaux de ces derniers. Il y a quinze jours d’ici, Charlene et son fils ont retrouvé leur paonne morte dans la volière… Elle accuse son voisin d’être à l’origine de cet acte odieux. Lui nie les faits. Chacun a déposé plainte contre l’autre.