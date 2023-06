Scandale au Parlement européen: le secteur du cannabis dénonce un conflit d’intérêts dans le chef de Marie Arena!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le code de bonne conduite du député européen stipule que « les députés agissent uniquement dans l’intérêt général et conduisent leurs travaux avec désintéressement, intégrité, transparence, diligence, honnêteté et responsabilité, tout en veillant à préserver la réputation du Parlement européen ».

Marie Arena a-t-elle respecté ce principe ? En organisant, le 12 décembre 2019, un colloque sur le cannabis en collaboration avec son fils Ugo Lemaire via l’ASBL Active, n’a-t-elle pas fait le jeu de son fils qui venait, avec six amis, de créer une entreprise, comme grossiste en cannabis et CBD (le cannabis dont on a enlevé l’élément psychotrope, le THC) ?