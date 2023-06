Propriétaires depuis 23 ans, Liliane et Philippe étaient contraints de quitter leur maison à Warnant-Dreye: ils ont finalement trouvé une solution!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a une semaine, le jeudi 15 juin, le bourgmestre de Villers-le-Bouillet, François Wautelet, remettait à la famille Colpin, un arrêté d’inhabitabilité. Leur maison est jugée dangereuse, l’électricité étant bien trop vétuste. Ils devaient quitter le logement ce mercredi 21 juin pour le remettre aux normes.

Mais la famille a introduit un recours via leur avocat Philippe Charpentier. Dans nos colonnes, ce dernier avait expliqué qu’il signifierait à la famille le devoir d’établir des travaux : « On l’a fait », nous dit Liliane Pougin qui y vit depuis 23 ans : « Nous avons eu un électricien de Wanze qui nous a dit qu’il ferait le travail pièce par pièce. Il commencera fin août, ou début septembre. On ne voulait pas quitter, on menaçait même de dormir dans le jardin. Et donc on ne quittera pas ».