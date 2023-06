Délégation de téhéran à Bruxelles: Hadja Lahbib a voulu «éviter une guerre diplomatique»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’invitation d’une délégation de Téhéran à Bruxelles, pour l’Urban Summit, quelques semaines après la libération d’Olivier Vandecasteele, mobilise l’attention des médias et du monde politique depuis plus d’une semaine. «Je ne vois pas l’opportunité d’inviter et d’accepter la venue, ici à Bruxelles, d’un haut responsable iranien, le maire de Téhéran, très proche du pouvoir dans un pays qui ne respecte pas les droits de l’homme, qui torture des femmes qui n’acceptent pas de porter le foulard, prend des otages...», avait résumé le ministre Gilkinet.

Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’origine de l’invitation, sous le feu des critiques, a démissionné dimanche. Hadja Lahbib était également sur la sellette, elle donc le cabinet a accordé les visas à cette délégation iranienne. Allait-elle démissionner ?