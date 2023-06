Guerre en Ukraine: la destruction du barrage de Nova Kakhovka a déjà fait 62 morts

C'est ce que révèlent les derniers chiffres du gouvernement ukrainien et des forces d'occupation russes : 41 morts dans la zone occupée par la Russie et 21 dans les régions sous contrôle ukrainien. Il y a eu 41 morts dans la zone occupée par la Russie et 21 dans les régions sous contrôle ukrainien. Il est probable que le nombre réel de morts soit encore plus élevé.

Cinq des 21 morts du côté ukrainien de la rivière ont été causés par les bombardements russes, a indiqué le ministre de l'intérieur, Ihor Klymenko. Il y a également 28 blessés. Dans la région de Cherson, un secouriste a été tué par les bombardements russes, ont indiqué mardi Kiev et les Nations unies.