Les Diablotins partagent l’enjeu face aux Pays-Bas à l’Euro espoirs: «Nous sommes restés dans le match grâce à la mentalité et au caractère», résume Mathijssen

« Je suis satisfait de ce point », a expliqué Mathijssen en conférence de presse. « Nous étions en difficulté au début du match, mais grâce à la mentalité, au caractère et aussi à un peu de chance, nous sommes restés dans le match », a analysé le sélectionneur. « En seconde période, nous avons effectué quelques changements et nous étions dans une meilleure position pour défendre, pour casser les lignes et pour nous créer des occasions. Et au final, je suis aussi un peu déçu, car nous aurions pu marquer. »

En seconde période, les remplaçants Michel-Ange Balikwisha, Hugo Siquet et Largie Ramazani se sont tous montré dangereux. « Les joueurs savent qu’on a besoin de tout le monde », a indiqué Mathijssen. « C’est pour ça qu’on a choisi des joueurs avec des qualités différentes. Aujourd’hui est un bon exemple : tu crois que tu as mis un dispositif qui peut se défendre et tu vois que ce n’est pas assez. Alors, il faut parfois changer un peu et jouer avec les qualités du groupe. »