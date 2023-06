Voitures électriques: voici les occasions qui cartonnent

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre le 1er janvier et le 31 mai 2023, 4.287 voitures électriques ont été vendues d’occasion, soit un peu moins de 2 % de l’ensemble du marché de l’occasion, selon Traxio, la fédération du commerce automobile. Nous étions à 9.312 pour l’ensemble de 2022.

Tesla est la marque la plus achetée en seconde main. C’était déjà le cas en 2022. Elle est poussée par le succès des modèles 3, 5 et Y. BMW est la deuxième marque la plus demandée, devant Audi, Renault et Porsche. Au niveau des modèles, la Zoe occupe de deuxième place entre la Model 3 et la Taycan. En 2022, la petite électrique de Renault se contentait de la 8e position tandis que le bolide de Porsche était deuxième.