Intempéries et alerte sur la Belgique, en code orange ce jeudi: David Dehenauw s’exprime avant le début des hostilités, «on ne l’exclut pas»

L’Institut royal météorologique prévoit des précipitations très abondantes sur une période d’environ 24h dans la moitié est ou sud-est du pays, entre jeudi 08h00 et vendredi 02h00. Un avertissement de niveau orange a d’ailleurs été émis pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, avec des cumuls attendus en 24h entre 70 et 80 l/m², rappelle le SPW. Pour les provinces du Hainaut et du Brabant wallon, l’avertissement est de niveau jaune, avec des cumuls attendus pouvant aller jusqu’à 50 l/m².

Sur Twitter, le météorologue David Dehenauw a confirmé le code orange dans ces mêmes provinces, mais n’exclut pas que l’on passe au code rouge. « On confirme le code orange dans les mêmes provinces mais on n’exclut pas de passer en rouge si les pluies continues étaient accompagnées de violents orages, ce que l’on ne peut prévoir qu’à très court terme », a écrit David Dehenauw sur le réseau social.