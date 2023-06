La CGSP/ACOD dénonce les conditions de travail à la police locale de Bruxelles

La CGSP/ACOD est plus qu’insatisfaite des conditions de travail qui prévalent au sein de la zone de police locale de Bruxelles, a indiqué le syndicat socialiste dans un courrier électronique adressé à l’agence Belga.

Concrètement, le syndicat socialiste dénonce les conditions de travail dans le bâtiment Portalis, et plus précisément dans le complexe de cellules au -2 de ce bâtiment. L’éclairage, la ventilation, la température et l’hygiène laisseraient à désirer, en partie parce que les cellules ne seraient pas nettoyées pendant le week-end. Aucun exercice incendie n’a été effectué ces dernières années et une évacuation rapide serait pratiquement impossible.