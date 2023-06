Course contre la montre pour retrouver le submersible: les réserves d’oxygène du sous-marin disparu seront épuisées à 13h18 ce jeudi!

La course contre la montre pour retrouver vivants les cinq occupants du submersible parti explorer l’épave du Titanic a pris mercredi des allures dramatiques.

Mercredi des « bruits » détectés par les sonars ont suscité un élan d’espoir. Deux robots et un navire doté d’un sonar ont été déployés dans la zone où les bruits ont été détectés pour localiser leur source.

S’il prônait l’optimisme, le capitaine Frederick reconnaissait quand même que les opérations étaient rendues complexes par la surface et la profondeur de la zone de recherche, et la coordination entre « les multiples agences et pays » venus prêter main forte.

Une véritable armada internationale est en effet à l’œuvre pour tenter de sauver les cinq passagers qui se sont lancés dans cette aventure à 250.000 dollars. Le patron d’OceanGate, l’Américain Stockton Rush, est à bord de son Titan. Il a plongé aux côtés d’un richissime homme d’affaires britannique, Hamish Harding (58 ans), du spécialiste français du Titanic Paul-Henri Nargeolet (77 ans) et du magnat pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et de son fils Suleman (19 ans), qui ont tous deux également la nationalité britannique.

Pour 250.000 dollars, ils se sont engagés dans une exploration à la recherche des restes de ce qui fut l’une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle à la découverte de l’épave du Titanic qui aujourd’hui, complique elle aussi la tâche des sauveteurs. Il y a beaucoup de métal et différents objets dans l’eau à cet endroit…

Pas sûr, le Titan ?

Le contact avec le petit Titan a été perdu moins de deux heures après son départ sans que l’on sache ce qui a pu se passer. Mais depuis dimanche et le début des recherches, des détails mettant en cause OceanGate émergent, l’entreprise étant pointée du doigt pour de potentielles négligences dans la sûreté de son appareil de tourisme sous-marin.

Une plainte de 2018 consultée par l’AFP indique qu’un ex-dirigeant de l’entreprise OceanGate Expeditions, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible.

Selon cet ancien directeur des opérations marines, un hublot à l’avant de l’appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1.300 mètres de profondeur, et non à 4.000 mètres.