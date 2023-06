Karel Geraerts et l’Union, c’est fini: direction la France pour l’entraîneur belge?

Enorme coup de tonnerre, mercredi soir, sous le beau ciel teinté de jaune et bleu de Saint-Gilles. Comme l’ont annoncé nos confrères du Het Laatste Nieuws, l’Union et Karel Geraerts ont décidé de mettre un terme à leur fructueuse collaboration. Plus tard dans la soirée, un communiqué du club a confirmé cette nouvelle qui ne plaira forcément pas aux supporters bruxellois. Lesquels garderont comme dernière image de Geraerts celle d’un entraîneur abattu, terrassé par l’injustice absolue teintée d’impuissance d’avoir vu ses joueurs craquer d’une seule pièce face à Bruges. Le tout alors qu’ils avaient tout en main pour enfin arracher, in extremis, le 12e titre de champion de l’histoire de ce club de tradition. Déterminé et déterminant, le Limbourgeois avait su se faire une place dans le cœur des sympathisants bruxellois après le départ rocambolesque, douze mois plus tôt, de Felice Mazzù chez le voisin anderlechtois. Certes, Geraerts avait échoué à la 3e place mais il avait réussi la gageure de travailler dans la continuité du Carolo et de confirmer le retour au premier plan de ce club mythique, le menant en quart de finale de l’Europa League et dans le dernier carré en Coupe.