Le jeudi de tous les dangers: l’équivalent d’un mois de pluie attendu en quelques heures sur la Belgique, l’IRM pourrait activer le code rouge

Vendredi, après la dissipation des nuages bas sur les reliefs ardennais et des éventuels bancs de brouillard ailleurs, le ciel sera partagé entre larges éclaircies et quelques nuages cumuliformes; très localement, ces derniers pourraient ponctuellement laisser échapper une petite ondée. Les maxima seront compris entre 22 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes, et 27 degrés dans le centre, sous un vent faible de direction variable puis parfois modéré de secteur ouest.

En soirée de jeudi, des averses localement orageuses seront encore à prévoir du centre à l'est du pays. Par contre, le nord-ouest du pays pourra compter sur un temps sec avec des éclaircies. Mais après minuit, le temps deviendra généralement sec partout avec là aussi graduellement de larges éclaircies. Les minima oscilleront entre 10 et 16 degrés. Vent faible à modéré de nord-nord-ouest.

Les précipitations devraient être copieuses dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg et atteindre en certains endroits 60 à 90 l/m² (voir plus) soit ce qui tombe normalement pendant tout le mois de juin, selon les prévisions de Luc Trullemans de ce mercredi .

Concrètement, ce jeudi, une onde pluvio-orageuse très active en provenance de la France traversera notre pays. Sur base des projections de cette nuit, l’est et/ou le centre du pays devraient être les plus touchés avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées. Le risque de précipitations abondantes est donc significatif sur ces régions.

Code vert, jaune, orange, rouge...ça veut dire quoi?

Lorsque les critères sont remplis, l’IRM diffuse des avertissements généraux plusieurs fois par jour pour des phénomènes dangereux liés au vent, à la pluie, aux orages, aux conditions glissantes, au brouillard, aux marées, au froid et à la chaleur. Ces avertissements sont émis par province belge, pour une durée de validité déterminée. Ils répondent aux principes suivants :

Code vert : rien de particulier

> Le type de temps prévu ne justifie pas l’émission d’un avertissement.

Code jaune : soyez vigilants

> Le code jaune peut être émis au maximum 48 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %.

Code orange : soyez prêts et suivez les conseils

> Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes.

Code rouge : prenez des mesures et suivez scrupuleusement les conseils

> Le code rouge peut être émis au maximum 12 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes.