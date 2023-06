310 invités, trois jours de fête, lieu secret: les détails complètement fous du mariage de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig

Le 4 juin 2022, il y a un peu plus d’un an, Thibaut Courtois se mettait à genoux sur un yacht de luxe en Italie devant Mishel Gerzig, le mannequin israélien avec qui le gardien du Real Madrid et des Red Devils est en couple depuis le printemps 2021, pour lui demander sa main. Depuis, le grand public n’avait reçu aucune information concernant la date des festivités, mais elle est désormais connue. Il y a quelques mois, les 310 invités, dont le président du Real Madrid, Florentino Perez, par exemple, ont reçu un « Save the Date » pour les 25, 26 et 27 juin prochain. L’invitation comprenait également un document dans lequel les amoureux demandaient le secret total sur le mariage.

Les invités sont responsables de leurs propres frais de transport et d’hébergement. L’invitation stipulait qu’ils devaient fournir le transport et un hôtel entre Nice et Monaco, la fête elle-même devrait avoir lieu à une heure de Nice, mais le lieu exact n’a toujours pas été dévoilé par les futurs mariés (quelque part autour de Cannes).

Les clients recevront plus d’informations à ce sujet cette semaine. « C’est un endroit magique », ont déclaré Courtois et Gerzig dans une interview avec Vanity Fair. « Ce sera une cérémonie privée et romantique, avec une grande fête et de la musique. Il y aura de la danse sur du reggaeton, on adore ça ».

Début un dimanche La fête, qui s’étalera sur trois jours, commencera par une pré-fête le dimanche 25 juin. Pourquoi le dimanche ? Le samedi est le sabbat pour la communauté juive (Mishel Gerzig, en tant qu’Israélienne, est d’origine juive). Il n’est donc pas surprenant que la fête, comme on l’appelait plus tôt, contienne à la fois des éléments chrétiens et juifs. Après la cérémonie de mariage, il y aura un moment pour les jeunes mariés. Dans une pièce séparée des invités, le couple passera son premier quart d’heure en tant que couple marié. Ces quinze minutes sont destinées à passer les premiers instants à deux en tant que couple marié et à renforcer immédiatement le lien conjugal.