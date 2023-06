David Dehenauw suit de très près les violents orages qui arrivent sur la Belgique: «Les calculs actuels confirment!»

L’IRM a d’ailleurs placé une partie du pays en code orange (notamment les provinces du Hainaut, de Namur et de Liège) car d’importantes quantités d’eau devraient tomber en quelques heures.

Le jeudi de tous les dangers? Les prévisions météo le confirment en tout cas. On attend des précipitations très abondantes sur une période d’environ 24h (probablement moins) sur la moitié est ou sud-est du pays.

Une situation que confirme David Dehenauw. Le chef de l’IRM suit attentivement l’évolution de la situation. Si pour l’heure le scénario des 100 mm n’est pas encore confirmé, il pourrait l’être très prochainement. « Les calculs actuels confirment les 50-100 mm en 24h localement dans la moitié Sud-Est et très, très localement on pourrait dépasser les 100 mm en combinaison avec un orage violent. On ne modifie pas l’avertissement maintenant mais de nouveaux calculs arrivent dans 2-3 heures », écrit-il sur Twitter.