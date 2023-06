Surprise pour les auditeurs de Matin Première: François Heureux est de retour!

Il était absent depuis le 17 avril « pour des raisons personnelles ». François Heureux, l’animateur de Matin Première, la matinale radio de la RTBF, a fait son grand retour ce jeudi. Un retour surprise, car la saison s’achève et on ne l’attendait plus avant la rentrée. « Je suis tellement heureux de vous retrouver, vous m’avez manqué », a-t-il déclaré aux auditeurs, quelque peu ému.

Remonté à bloc, porté par une belle énergie ce jeudi matin, François Heureux semble reparti sur de bons rails après une période difficile sur le plan privé. Marie Vancutsem, qui a assuré l’intérim en l’absence de l’animateur vedette, a quant à elle présenté ce jeudi un bulletin d’informations.