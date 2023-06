Les Diables rouges en vacances: Kevin De Bruyne montre ses talents de danseur, Dries Mertens à Ibiza en amoureux (vidéo)

Kevin De Bruyne, qui a raté les deux matches internationaux en raison de sa blessure en finale de la Ligue des champions, profite des terrasses sur les îles de Lérins, à deux pas de Cannes en France, avec sa femme Michèle Lacroix. Les deux le font en compagnie de Virgil van Dijk et de sa petite amie. L’an dernier, les deux joueurs vedettes, dont les enfants sont dans la même classe, sont déjà allés faire la fête ensemble à Ibiza. Cette année, les deux stars du ballon rond la font donc un peu plus calme. Même si, sur les images partagées par Michele Lacroix sur Instagram, KDB est en train de danser sur un son d’Avicii.

De son côté, Dries Mertens n’est plus à Naples mais à Ibiza. Après le titre national avec Galatasaray et la grande fête qui a suivi à Istanbul, Dries Mertens et Kat Kerkhofs sont donc dans les Baléares. Pas de vacances festives, mais un dîner confortable pour deux le long de la plage.