David Dehenauw confirme le pire: «Nous lançons l’alerte rouge pour la province de Namur», la phase provinciale de gestion de crise déclenchée

Les quantités les plus importantes seront le résultat de pluies durables au sein desquelles se formeront de fortes cellules orageuses, particulièrement sur une zone comprise entre la province de Namur, l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg (bien que ce zonage puisse quelque peu évoluer). Un code de niveau rouge a donc été décidé pour la province de Namur où il pourra localement tomber plus de 60 mm en 6h de temps ou plus de 100 mm sur une période de 24h. Ces conditions pourront également être atteintes sur l’ouest de la province de Liège et une partie de la province de Limbourg, à une échelle plus restreinte.

À Namur, le Gouverneur de la province Denis Mathen a d’ailleurs déclenché la phase provinciale de gestion de crise (voir ci-dessous). Du côté de Liège, la police prend déjà des mesures en fermant parcs et cimetières. « La cellule intempéries de la ville de Liège, en contact permanent avec les différents services, est activée et reste vigilante. »

« On lance une alerte rouge pour Namur pour des cumuls locaux de plus de 100 mm en 24h ou plus de 60 mm en 6h à cause de la combinaison fortes pluies + violents orages. Ces conditions pourraient être atteintes aussi sur l’Ouest de Liège et une partie du Limbourg mais à plus petite échelle. », annonce David Dehenauw.

Code vert, jaune, orange, rouge...ça veut dire quoi?

Lorsque les critères sont remplis, l’IRM diffuse des avertissements généraux plusieurs fois par jour pour des phénomènes dangereux liés au vent, à la pluie, aux orages, aux conditions glissantes, au brouillard, aux marées, au froid et à la chaleur. Ces avertissements sont émis par province belge, pour une durée de validité déterminée. Ils répondent aux principes suivants :

Code vert : rien de particulier

> Le type de temps prévu ne justifie pas l’émission d’un avertissement.

Code jaune : soyez vigilants

> Le code jaune peut être émis au maximum 48 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %.

Code orange : soyez prêts et suivez les conseils

> Le code orange peut être émis au maximum 24 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Soyez prêts et suivez les conseils donnés par les autorités compétentes.

Code rouge : prenez des mesures et suivez scrupuleusement les conseils

> Le code rouge peut être émis au maximum 12 heures (et parfois moins en fonction de l’incertitude) avant le phénomène météorologique. Le risque de remplir les critères est de plus de 65 %. Prenez des mesures afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et, si possible, protéger vos biens personnels. Suivez scrupuleusement les conseils des autorités compétentes.