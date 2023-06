Du sport pour tous à Haren avec 2.700m² de nouvelles infrastructures

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport. De nouvelles infrastructures sportives ont été aménagées à Haren. Ce projet, 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite, comprend ainsi deux terrains multisports de près de 200 m² chacun, une zone de street workout ainsi qu’une zone de pétanque. L’eau est également au centre de la réflexion : cet espace sportif de haute qualité est également équipé d’une fontaine à boire, mais surtout de chemins en béton drainant, permettant ainsi aux eaux pluviales de retourner directement à la terre sans passer par les égouts.

« Ce projet nous permet d’ancrer la pratique sportive dans le quotidien des Harenoises et des Harenois. Le sport par toutes et tous passe essentiellement par l’accès à ce type de structures, de haute qualité et gratuites », se réjouit Benoît Hellings (Ecolo), échevin des Sports.